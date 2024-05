Il nome di Bento circola con sempre maggiore insistenza in orbita Inter. Dal Brasile sono arrivate anche parole dell'allenatore dell'Athletico Paranaense, che ha confermato la voglia di partire del portiere. Incastri che man mano stanno trovando la giusta collocazione, come spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Sembra già tutto stabilito. E, visto che Bento, già da tempo, ha manifestato la preferenza per l’Inter, che lo cerca ormai da quasi un anno, anche la sua prossima destinazione pare già decisa. Si tratta di capire, però, se l’Athletico Paranaense manterrà quella sorta di promessa fatta nell’agosto di un anno fa.