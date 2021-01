CdS – I cambi di Conte hanno condannato l’Inter: fatale una mossa in particolare

Si è discusso molto delle scelte di Antonio Conte nei vari approfondimenti post Roma-Inter. Ne ha parlato anche il Corriere dello Sport, puntando nettamente il dito contro l’allenatore nerazzurro.

Si legge sul quotidiano: “I cambi hanno condannato l’Inter e il ritorno al successo è rinviato. Conte ha tolto prima Martinez per Perisic, passando a un 5-4-1 più prudente, quasi un segnale alla squadra di voler gestire il vantaggio. E dopo pochi minuti ha richiamato Hakimi e Vidal, per inserire Kolarov e Gagliardini, con il risultato di spostare Young sulla fascia destra. Quest’ultima mossa è risultata fatale, perché proprio dalla parte di Kolarov è arrivato il gol del pareggio della Roma, pochi minuti dopo. Tra l’altro con l’ingresso in campo di Perisic, meno pericoloso di Martinez, Mancini è potuto avanzare spesso, fino a firmare il 2-2 definitivo”.