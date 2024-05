Il primo incontro è servito a stringersi la mano e conoscersi. I nuovi vertici dell'Inter hanno accolto Simone Inzaghi in viale della Liberazione per gettare le basi di un rapporto umano e lavorativo che tutti sperano possa portare da subito i suoi frutti. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Oltre due ore per scoprire di piacersi. Il primo incontro tra i rappresentanti di Oaktree, Cano e Ralph, a cui si è aggiunto Renato Meduri (vice presidente di Oaktree’s opportunities), e Inzaghi è stato più che positivo. Ieri era la giornata della presentazione dell’area sportiva, con Marotta a fare da Cicerone.

L’ad ha illustrato il progetto sportivo, con le metodologie di lavoro che hanno permesso di raggiungere gli eccellenti risultati degli ultimi anni e che ora serviranno per raggiungere nuovi obiettivi. Ovvio che in tutto questo, tra le figure più importanti ci sia quella dell’allenatore. Di cui, gli uomini del fondo americano hanno subito apprezzato l’ambizione e il desiderio di alzare sempre l’asticella. Mentre quest’ultimo non ha potuto far altro che constatare la serietà e le idee chiare dei due manager".