E' stato quasi come non averli. Klaassen e Sensi non hanno trovato lo spazio che speravano, per motivi diversi. Il prossimo anno, però, Inzaghi avrà un quadro diverso. Non soltanto perché Frattesi, già preziosissimo, avrà compiuto altri passi nel percorso di crescita. Ma anche perché l'arrivo di Zielinski gli regala un altro elemento di piena affidabilità. Si legge sul Corriere dello Sport: