CdS – Inter, dubbio di formazione: un imprevisto ha scombussolato i piani

In queste ore Simone Inzaghi prenderà la decisione definitiva sulla squadra da mandare in campo al Meazza

C'è ancora un dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista della gara di stasera con lo Sheriff. Spiega il Corriere dello Sport: "Proverà la formazione titolare stamani nell'ultima seduta che la squadra, ieri sera rimasta in ritiro alla Pinetina, svolgerà. La caviglia di Calhanoglu, non ancora a posto dopo l'infortunio in nazionale, ha scombussolato un po' i suoi piani perché il turco, dopo la panchina dell'Olimpico doveva tornare titolare e invece non sarà rischiato. La scelta del sostituto sarà fatta tra Vidal, in leggero vantaggio, Vecino e Gagliardini. Non si possono fare calcoli in vista del match contro la Juventus, ma inevitabilmente qualche riflessione sarà fatta. E il temperamento di Vidal stasera o domenica sarà utile. Quello in mezzo non è comunque l'unico dubbio nell'undici titolare e ieri il tecnico di Piacenza ha mischiato le carte per tenere tutti sulla corda".