CdS – Inter, Dzeko aiuta in regia ma quanto segna: solo Milito come lui

Il quotidiano si sofferma sui numeri dell'attaccante bosniaco in questo inizio di stagione

Edin Dzeko si è sbarazzato dello scetticismo che aleggiava sulle sue condizioni all'arrivo a Milano. Il bosniaco, in barba alla carta d'identità, sta giocando praticamente sempre e con ottimi risultati. Sottolinea il Corriere dello Sport: "Dzeko si abbassa, accorcia, riceve palla e la smista. In pratica dà una mano nello sviluppo della manovra. E’ sempre stato così, fa parte del ricco bagaglio delle sue doti. Ma, d’altra parte, non significa che il bosniaco stia lontano dall’area. Basti pensare al tap-in del pareggio con l’Atalanta di sabato scorso. Inoltre, i suoi stessi 5 gol in 6 giornate nella stagione di debutto con la maglia nerazzurra, dal 2000 in poi, sono stati pareggiati soltanto da Milito. Ed, evidentemente, non si tratta certo di un precedente banale. Considerando le sue annate romane, siamo comunque al top, tenuto conto che solo nel 2017/18, con 6 centri, ha fatto meglio".