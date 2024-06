CdS – Inter, già deciso: c’è un intero reparto che non verrà toccato in estate

Il mercato nerazzurro prevede ancora altre entrate dopo Taremi e Zielinski e alcuni addii che però non riguarderanno un reparto per il quotidiano

In generale, non sarà rivoluzione. L' Inter sistemerà alcuni tasselli nel corso dell'estate, tenendo conto di quanto già fatto, per non alterare equilibri importanti. La forza della squadra è anche quella del gruppo, Inzaghi lo sa bene e vuole preservare l'alchimia.

In particolare, ancor di più nella zona nevralgica del gioco. Si legge sul Corriere dello Sport: "Non a caso è il reparto nevralgico, da dove possono passare tutti i destini di un’intera stagione. L’Inter è in netto anticipo sulla tabella di marcia e il suo centrocampo l’ha già definito a suon di certezze, regalando a Simone Inzaghi un mix di qualità ed esperienza di assoluto livello. Le trattative estive non toccheranno la linea mediana, visto che la società nerazzurra si è mossa in anticipo per blindare le scelte e di conseguenza i suoi uomini".