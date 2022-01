CdS – Inter, Handanovic super, Onana non lo condiziona: la pensione può attendere

Inevitabile il focus sul capitano nerazzurro protagonista nel pareggio ottenuto a Bergamo dalla squadra di Inzaghi

Samir Handanovic è stato probabilmente il migliore in campo dell'Inter a Bergamo. Il portiere e capitano nerazzurro si è superato in più circostanze, blindando la porta e mettendo la firma sul pareggio del Gewiss Stadium. Su di lui si sofferma il Corriere dello Sport di oggi: "I campioni d'Italia devono ringraziare Samir Handanovic, autore di due parate difficilissime su Pessina e Muriel più altri interventi discreti (su tutti uno su Pasalic). Lo sloveno, che ha dimenticato l'inizio complicato di stagione, non è stato condizionato neppure dall'arrivo la prossima stagione dello svincolato Onana. Da capitano vero sta pensando solo a fare il suo dovere. Contro la formazione di Gasperini ha confermato che la pensione (o la panchina) possono attendere".