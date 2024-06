Le possibili manovre per il reparto avanzato nerazzurro dopo l'arrivo di Taremi a parametro zero

Cambierà in qualche modo l'attacco dell'Inter? Taremi sarà l'unico innesto rispetto all'anno scorso? A queste domande prova a dare risposta il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "C’è sempre in piedi l’ipotesi Gudmundsson. Saranno valutate le situazioni in uscita di Correa ed eventualmente Arnautovic. Quella del Tucu, di rientro dal prestito al Marsiglia, non lascia tranquilli i dirigenti nella fase di ricerca di club interessati.