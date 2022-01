CdS – Inter, Inzaghi insegue un’impresa per sbaragliare la concorrenza scudetto

Nerazzurri attesi da diversi impegni difficili ma con le armi giuste per piazzare una zampata importante in campionato

Spiega il Corriere dello Sport: "Handanovic e compagni hanno chiuso il 2021 sull’onda di 7 successi consecutivi in campionato. L’unica amarezza negli ultimi due mesi l’ha “regalata” il Real Madrid in Champions, ma è stata una sconfitta quasi indolore, visto che il passaggio alla seconda fase era stato già conquistato nel turno precedente. Ovvio che Inzaghi voglia ripartire allo stesso modo. Il suo record, considerando il solo campionato, è di 11 vittorie consecutive, raggiunto nella stagione 2019/20. Per pareggiarlo, quindi, occorre che l'Inter metta sotto, oltre al Bologna, anche Lazio, Atalanta e Venezia. Per superarlo, invece, si dovrebbe aggiungere pure il successo nel secondo derby di campionato con il Milan. Insomma, si tratterebbe di una vera e propria impresa. E, di fatto, significherebbe anche aver sbaragliato la concorrenza in ottica scudetto".