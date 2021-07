CdS – Inter, Inzaghi non ha usato il basso profilo. Due gli obiettivi dichiarati

Ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi ieri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Da nuovo allenatore dell'Inter, ha avuto modo di spiegare gli obiettivi e di parlare della rosa a disposizione, soffermandosi anche sul mercato. Questo il focus del Corriere dello Sport: "Difendere lo scudetto, che vuol dire puntare alla seconda stella, e fare più strada in Champions grazie a un Calhanoglu in versione... Luis Alberto e a rinforzi sugli esterni. Simone Inzaghi nella sua conferenza stampa di presentazione non ha usato il basso profilo. Sedendosi sulla panchina dei campioni d’Italia ed ereditando da Conte un gruppo vincente, difficilmente avrebbe potuto giocare... al ribasso. Infatti l’ex allenatore della Lazio non lo ha fatto".