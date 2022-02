CdS – Inter, Inzaghi riassapora certezze: l’1-1 di Napoli sa di personalità

Il focus sulla gara del Maradona raddrizzata dai nerazzurri con una ripresa di carattere dopo un inizio sottotono

Il bicchiere per l'Inter è mezzo pieno dopo il pareggio del Maradona. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport nell'analisi proposta stamattina. Questo il focus sui nerazzurri: "Lo scudetto, in questo lembo di terra ampio che va da Napoli a Milano, ha ovviamente il profilo di Luciano Spalletti e di Simone Inzaghi. Aspettando che Stefano Pioli dica la sua, in una giornata utilissima per riscrivere le gerarchie e sistemarsi in cima alla classifica, da una sera piena di calcio cerebrale, e dopo un’ora e mezza di strategie allo stato puro, la sensazione d’essere proiettati nel vivo d’una sfida appassionante s’afferra ad occhio nudo. Napoli e Inter escono da una notte ricca di contenuti con identica consapevolezza. Mentre Spalletti, alzando gli occhi al cielo, conta le chanches soffocate nelle tenebre, Inzaghi, in tribuna, riassapora le certezze sgonfiategli dal derby e riacquisite godendosi quell’1-1 che sa di personalità".