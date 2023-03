CdS – Inter, Lautaro balla da solo: pesa il rendimento di Dzeko e Lukaku

Questo il focus: "Lautaro balla da solo. O meglio, continua a ballare da solo. Anche contro il Lecce, infatti, l’argentino è andato a segno, toccando quota 17 centri in stagione con la maglia nerazzurra. 9 dei quali nel solo 2023. Dzeko e Lukaku, invece, sono (ancora) rimasti a secco. Il vero digiuno, per la verità, è quello del bosniaco, che non “timbra” dal 18 gennaio, ovvero dal 3-0 rifilato al Milan in Supercoppa. Mentre Big Rom aveva illuso un po’ tutti con quelle due reti consecutive poco meno di due settimane fa: prima con l’Udinese su rigore e pochi giorni dopo bis contro il Porto, in Champions.

Prosegue infatti il quotidiano: "Insomma se Lautaro tira il gruppo, Dzeko e Lukaku non solo si fanno trascinare, ma finiscono per appesantire la marcia dell’intera squadra. Le loro polveri bagnate, ma anche le prestazioni non all’altezza, sono tra le cause della discontinuità nerazzurra. Perché sarà anche vero che la truppa Inzaghi non ha avuto l’approccio o l'atteggiamento giusto in diverse occasioni, lasciando per strada punti pesanti (10 nelle sfide contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna), ma se, al di là di Lautaro, qualche altro dei top nella rosa interista - Dzeko e Lukaku sono certamente tra questi - avesse estratto dal suo cilindro una giocata decisiva, forse, ci sarebbe stato margine per recuperare e rimediare. Invece, l’Inter finisce per essere discontinua proprio perché troppi elementi sono discontinui nel loro rendimento in campo".