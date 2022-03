CdS – Inter, su Lautaro punto interrogativo: la speranza di Inzaghi…

L'argentino è fermo ai box da domenica scorsa dopo la scoperta della positività al Covid

Non solo le situazioni di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij tengono banco in casa Inter. A poco più di una settimana dalla gara con la Juventus, Inzaghi tiene d'occhio anche l'evoluzione di Lautaro Martinez. Spiega il Corriere dello Sport: "A proposito di recuperi, su quello di Lautaro resta un punto interrogativo, e non potrebbe essere altrimenti, alla luce della sua positività al Covid. L’argentino, però, sta bene, non accusa sintomi e quindi si allena a casa da solo. Come ha fatto vedere attraverso un paio di storie sul suo profilo Instagram. E’ stato il tampone a cui si è sottoposto domenica scorsa a rivelare il contagio, la speranza sua e quella dell’Inter, dunque, è che già lunedì possa essere negativo. Vorrebbe dire averlo a disposizione alla Pinetina per la ripresa".