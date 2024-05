CdS – Inter, Oaktree ha ribadito subito un concetto a Inzaghi e dirigenti

L'incontro di ieri è servito per conoscersi e per capire le reciproche intenzioni. Dal vertice Oaktre-management-Inzaghi sono usciti tutti convinti che l'Inter possa continuare a percorrere il suo circolo virtuoso, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Oltre a Marotta, insieme a Inzaghi erano presenti pure Ausilio e Baccin. E anche per questi ultimi si è trattato del primo contatto con la nuova proprietà. Di mercato, come ovvio, non si è parlato. Non era il momento. E, in ogni caso, gli aspetti tecnici non sono certo materia di Oaktree. Piuttosto, i manager del fondo californiano hanno ribadito come l’intenzione sia quella di continuare a puntare in alto e di aggiungere altri trofei, con un occhio particolare per la Champions e, magari, anche per il Mondiale per club. Quindi, ok ad un ulteriore rafforzamento della rosa, senza transigere però dalla famosa «stabilità finanziaria e operativa»".