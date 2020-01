Cds – Inter, Raiola in sede e spunta la proposta a sorpresa: Insigne a luglio

Nei recenti colloqui tra Raiola e l’Inter, l’agente avrebbe proposto ai nerazzurri per luglio un nome inaspettato: Lorenzo Insigne. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

“L’attaccante azzurro, che con il suo gol ha portato il Napoli in semifinale di Coppa Italia eliminando la Lazio, non sta vivendo un momento semplicissimo. Già in estate alcuni club si erano interessati al capitano azzurro, ma senza che ci fossero i numeri giusti. Raiola starebbe dunque cercando una soluzione per la prossima stagione e l’avrebbe proposto all’Inter che intanto continua a lavorare per portare a Milano Giroud in questa finestra di mercato”, si legge sul quotidiano.