CdS – Inter, tutto rientrato per Barella e Correa. De Vrij? Oggi…

Il punto sui tre calciatori usciti per lievi problemi fisici nel corso di Inter-Hellas Verona di sabato pomeriggio

Simone Inzaghi può tirare un bel sospiro di sollievo. Molto probabilmente lo aveva già fatto al triplice fischio di Inter-Verona, dopo un rapido check con De Vrij, Barella e Correa, usciti dal campo per qualche problemino. In queste ore, sono arrivate ulteriori conferme positive sulle loro condizioni. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Al momento, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di De Vrij. Il problema al flessore della coscia sinistra dovrebbe effettivamente essere un semplice affaticamento, tanto che non sono stati programmati controlli. In ogni caso, le condizioni dell’olandese verranno verificate oggi alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Tutto rientrato, infine, per Barella e Correa. Il centrocampista, peraltro, appassionato di vini, sabato sera ha festeggiato gol e vittoria con una bottiglia di Meursault 1er Cru "Les Clos des Ambres" del 2009. Roba da veri intenditori".