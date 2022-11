CdS – Inter, ieri riunione Inzaghi-squadra: questo il messaggio del tecnico

Tutti a confronto. Ad Appiano Gentile nella giornata di ieri c'è stato modo di confrontarsi su quanto accaduto contro la Juventus. Questo il messaggio che Inzaghi ha dato alla squadra secondo il Corriere dello Sport: "Ieri pomeriggio, prima di iniziare il lavoro sul campo, Inzaghi ha riunito la squadra in sala video per analizzare quanto accaduto domenica scorsa a Torino. Il focus, evidentemente, è stato sulle due reti subìte. E il tecnico ha sottolineato come in quelle situazioni, soprattutto sul primo gol, si debba ricorrere al fallo tattico. Come peraltro ha fatto, sul fronte opposto, Danilo, senza preoccuparsi di rimediare un cartellino giallo. L’allenatore piacentino ha ribadito come attenzione e concentrazione non debbano mai venire meno, perché qualsiasi episodio può risultare decisivo e condizionare la partita".