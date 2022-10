CdS rivela: “Inter, Skriniar aveva accettato proposta PSG. Ora per tenerlo…”

Il futuro di Milan Skriniar è tema sempre più centrale in casa Inter. Presto si arriverà ad una svolta, con l'incontro che il club nerazzurro spera possa servire a strappare il sì dello slovacco per il rinnovo di contratto.

Ne parla anche il Corriere dello Sport di oggi, che sottolinea la distanza da colmare al momento: "Ormai è chiaro che non sarà una passeggiata. Quello che sembrava un discorso ormai avviato nella scorsa primavera, infatti, è stato ribaltato dall’interesse del Paris Saint Germain. Se l’Inter ha respinto l’offerta del club parigino, ritenendo troppo pochi i 60 milioni di euro messi sul tavolo, Skriniar, invece, aveva di fatto detto sì alla proposta che gli era recapitata, ovvero un quinquennale da 9,5 milioni a stagione, bonus compresi. Marotta e Ausilio avevano messo in preventivo di chiudere la partita con un ingaggio attorno ai 5,5 milioni. Ma ora sanno già di dover alzare la posta. Ovvio che lo slovacco non pretenderà gli stessi soldi del Psg, ma un rilancio consistente sì . Il rischio è che, senza accordo, l’Inter si ritrovi costretta a cedere il difensore a gennaio, accettando una cifra molto più basse dei 60 milioni rifiutati la scorsa estate".