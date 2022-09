Cds – Inter, Zhang si aspetta che uno tra questi due big venga ceduto entro giugno

Pur non felice per la contestazione, Zhang è intenzionato ad andare avanti perché sogna di essere colui che regalerà all'Inter la seconda stella

Marco Astori

La scelta di Steven Zhang di immettere denaro fresco nell'Inter ha un significato chiaro: Suning non molla e vuole continuare a guidare la società, almeno fino al termine del prestito di Oaktree. Serviranno, però, secondo il Corriere dello Sport, ancora dei sacrifici: "Pur non felice per la contestazione, Zhang è intenzionato ad andare avanti perché sogna di essere colui che regalerà all'Inter la seconda stella.

Per questo ha detto di no alla cessione di Skriniar e di Dumfries e ha ripreso in prestito Lukaku, un'operazione che per 12 mesi peserà almeno per 20 milioni tra prestito e ingaggio (in caso di tricolore saranno 25-26 contando i bonus dell'attaccante e del Chelsea).

Entro il 30 giugno però si aspetta una cessione di rilievo, magari quella di Dumfries, inseguito dai Blues, o quella di Skriniar, che però senza rinnovo a gennaio sarebbe deprezzato. A trent'anni Steven si trova di fronte a problema complicati da risolvere anche per uno con il doppio della sua età. E' accerchiato, ma non molla e punta allo scudetto per rilanciare".