Inter, mossa Zhang: oggi annuncia aumento di capitale di oltre 100 mln. Ecco da dove arrivano i soldi

Una grande novità verrà presentata mercoledì durante il CdA dell’Inter: Zhang prepara l'aumento di capitale da oltre 100 milioni

Alessandro Cosattini

Una grande novità verrà presentata mercoledì durante il CdA dell’Inter. Lo annuncia La Gazzetta dello Sport, che nell’edizione online anticipa: “Suning ha già dato la sua disponibilità ad inserire nuova liquidità nelle casse del club per ripianare le perdite dell’ultimo bilancio, con una cifra superiore ai cento milioni di euro. Un sostegno non scontato, ma quanto mai necessario e provvidenziale per la serenità del club e dei suoi tifosi”, si legge.

Da dove arrivano i soldi

La volontà è chiara: mantenere l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo, oltre ad aumentare la forza del brand in tutto il mondo. “Un gesto forte, che sottolinea la volontà del gruppo asiatico di continuare a investire nell’Inter per centrare risultati sportivi ed economici importanti”, spiega la rosea. “Nel 2021, Suning aveva provveduto a un finanziamento soci per 75 milioni di euro, destinando alle casse dell’Inter una parte dei 275 milioni presi in prestito da Oaktree sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning. Con quella mossa, Suning riuscì a garantire la liquidità necessaria al club nerazzurro per saldare le pendenze relative alla stagione 2020-21 e ad affrontare i costi della nuova stagione.

L’aumento che verrà annunciato oggi avrà più o meno la stessa missione. Ed è probabile che la somma che verrà garantita faccia sempre parte di quel famoso prestito di Oaktree: la parte non stanziata nel 2021 torna utile oggi, per dare maggior solidità alle finanze dell’Inter. La portata del nuovo aumento di capitale dovrebbe superare i cento milioni, a conferma di uno sforzo maggiore rispetto allo scorso anno”, sottolinea il quotidiano.

La strategia

“Dal Cda, dunque, arriverà un messaggio forte e chiaro a tutti. Il sostegno della proprietà in questo momento particolarmente delicato è un doppio segnale forte per il mondo nerazzurro. La famiglia Zhang non ha intenzione di disimpegnarsi, ma continua a lavorare per dare continuità alla crescita del club in tutti i settori. Una mossa che probabilmente servirà anche ad acquietare le tante voci che continuano a rincorrersi da mesi, che vedono il presidente Steven Zhang in cerca di nuovi soci o addirittura pronto alla vendita del club.

Le due ipotesi restano comunque valide, ma solo stando alle condizioni della famiglia Zhang, che nell’Inter ha investito parecchio negli anni (come si può vedere nell’articolo accanto), per la gestione sportiva e non solo. E per questo potrà valutare una cessione soltanto a condizioni vantaggiose. Con l’aumento di capitale che verrà annunciato oggi, Suning rinforza il proprio impegno e la sua posizione al timone del club”, conclude la rosea.

(Fonte: Gazzetta.it)