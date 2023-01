CdS – L’Inter si fa male da sola: Inzaghi ora ha un caso da risolvere

Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "L’Inter ormai ha abituato a farsi male da sola. È già accaduto troppe volte in questa stagione, perché siano stati semplici incidenti di percorso. Manca la tenuta mentale: non si può passare dalla concentrazione e dall’intensità esibite con il Napoli alla mollezza e alle distrazioni di ieri sera. La difesa da trasferta è sempre più un caso, con atre due reti subite che fanno salire il totale a 20 in sole 9 gare.

E stavolta l’attacco non è bastato per rimediare, come era accaduto invece a Bergamo, contro l’Atalanta, o a Firenze. Anzi, là davanti, ad eccezione di Lautaro – senza ricevere palloni decenti è andato a cercarsi da solo le conclusioni -, prima Dzeko e poi, soprattutto, Lukaku sono stati inconcludenti. Big Rom non è riuscito nemmeno a tenere un pallone per far salire la squadra. Peraltro, il bomber belga ha mostrato una condizione allarmante, che solleva tanti punti interrogativi a questo punto".