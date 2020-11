CdS – Milan, complicato il rinnovo di Calhanoglu. Inter e Juve interessate al turco

Il rinnovo di Hakan Çalhanoglu tiene in apprensione il Milan. Il calciatore turco, in scadenza nel 2021, chiede 6 milioni di euro all’anno (ad oggi ne guadagna 2.5) per proseguire la sua avventura in rossonero. C’è distanza tra le parti e diverse squadre hanno provato a verificare l’entità di questo solco, Inter inclusa. Il Corriere dello Sport spiega: “ Il Milan si è detto più volte fiducioso per raggiungere un accordo con Çalhanoglu. La trattativa però si è dimostrata davvero complicata. Inoltre in queste settimane ci sono stati interessamenti di molte società italiane come Juve e Inter ed alcune estere, anche se nessuno ha osato andare oltre ad un semplice sondaggio con l’entourage del trequartista . Çalhanoglu non ha alzato un muro definitivo, spera ancora di trovare un punto d’incontro con la dirigenza milanista e intanto vorrebbe sbloccarsi in campionato, dove quest’anno non ha ancora trovato la via del gol”.

Intanto i rossoneri si sono cautelati ed hanno iniziato a sondare il terreno per il possibile sostituto. “ Maldini e Massara sperano in un passo indietro del giocatore, soprattutto in un momento complicato per il calcio in cui le società sono in difficoltà economica. Ma se così non fosse e Çalhanoglu rifiutasse ancora il rinnovo per andare via a parametro zero, la dirigenza non vorrà farsi trovare impreparata e così sono stati riallacciati i rapporti con l’agente di Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo che sta convincendo sempre di più”, si legge sul CorSport .