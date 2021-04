CdS – Moviola, Gol Faraoni? Ecco perché il fischio di Abisso. Ora Rizzoli…

Il focus del quotidiano a proposito dell'episodio capitato nel finale di Inter-Verona

Si è discusso nel pomeriggio di ieri del gol annullato a Faraoni in Inter-Verona. Il Corriere dello Sport di oggi è tornato sulla vicenda. In generale l'arbitro Abisso sfiora la sufficienza: "Il fatto che Faraoni sfiori l’avambraccio sinistro di Handanovic, mette l’arbitro nella condizione di dover fischiare sulla base dell’assioma che il portiere, nella propria area, non deve essere sfiorato. Ora sarà sicuramente cura di Rizzoli far rispettare questo assunto per ogni contatto anche - e soprattutto - appena accennato. Per il resto Abisso con pochi errori: un giallo risparmiato a Barak (trattenuta prolungata su Barella), ok considerare i contatti Lautaro-Ceccherini e Bastoni-Magnani non punibili".