CdS – Rigore Juve, Cuadrado giù con leggerezza. Come sarebbe andata con un altro VAR?

Il Corriere dello Sport ha promosso Gianpaolo Calvarese con un 6.5 per quanto fatto in Inter-Juve di ieri sera. In generale ha convinto la direzione dell’arbitro, seppur abbia fatto registrare qualche sbavatura: “Ha ritrovato il guizzo, sarebbe stato perfetto se avesse visto live il rigore rivisto al monitor. Calvarese governa il suo primo derby d’Italia con maestria, sbaglia la gestione del caso Vidal-CR7 (forse non era neanche fallo), si perde qualche giallo (Barella, Darmian e anche McKennie che si fa tutto il campo per uscire), lo salva l’offside sulla valutazione del contatto Lautaro-Demiral. Chiude con 30 falli e 9 gialli (ben 5 nel primo tempo)”.