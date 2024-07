"L’Inter ha da tempo messo sul tavolo un contratto da 4 milioni di ingaggio (contro i 2,5 attuali) per 3 o 4 anni. Da lì, il club nerazzurro non si è più mosso. Tocca all’olandese. Mesi fa non riteneva adeguate quelle cifre. Nelle ultime settimane, invece, ecco l’apertura, confermata pure dai contatti con il suo entourage. Ora, però, si tratta di mettere nero su bianco. Altrimenti, in viale Liberazione dovranno scegliere se andare a scadenza oppure se procedere con una cessione immediata".