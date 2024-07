Manca ancora un difensore all'Inter per completare il reparto. Ne arriverà uno di piede mancino, per stessa ammissione di Piero Ausilio, ma sul nome c'è ancora un po' di riserbo. Le riflessioni vanno avanti in viale della Liberazione, anche se Simone Inzaghi ha già il suo preferito nel novero dei nomi emersi. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"Inzaghi non ha perso la speranza di avere Ricardo Rodriguez. Per il tecnico nerazzurro continua ad essere la soluzione migliore per coprire il vuoto temporaneo aperto dall’infortunio di Buchanan. Il problema, come noto, è la carta d’identità, visto che l’ex Torino il 25 agosto compirà 32 anni. Oaktree punta ad un ringiovanimento della rosa e non ha dato il via libera.