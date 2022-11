CdS – Zhang non può più tenere l’Inter: vende subito? No, ecco il prossimo passo

Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi, collegandolo alla possibile cessione dell'Inter: "Questi numeri spiegano una volta di più come, da parte della famiglia Zhang, non ci sia più né disponibilità né possibilità per sostenere direttamente l’Inter. Non a caso, gli ultimi versamenti nella casse nerazzurre sono arrivati attraverso il prestito di 275 milioni di euro che OakTree ha concesso a Grand Tower, ovvero la holding lussemburghese che detiene le quote azionarie del club nerazzurro".

Quali saranno quindi i prossimi passi? "Steven Zhang, figlio di Jindong e presidente della società di viale Liberazione, sta cercando di ottenere un rifinanziamento di quel prestito, in scadenza nel maggio 2024. Così da avere più margine per gestire la situazione e non trovarsi ad un certo punto obbligato a cedere, accettando una delle offerte che gli sono arrivate. Le banche d’affari Goldman Sachs e Raine Group, come noto, sono a caccia di acquirenti. Ma i diversi sondaggi che ci sono stati in queste mesi sono stati frenati dalle richieste di Ste ven, ora salite a 1,2 miliardi, come valore complessivo del club nerazzurro".