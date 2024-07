CdS – Zielinski, prime risposte per Inzaghi: cosa raccontano i 45′ di ieri

Inzaghi non vedeva l'ora di scartare l'ultimo regalo dal mercato. Piotr Zielinski è sceso subito in campo in Inter-Pergolettese, nonostante fosse arrivato ad Appiano Gentile da pochi giorni. L'allenatore nerazzurro ha voluto vederlo all'opera nel suo 3-5-2 per un tempo, dal quale ha tratto indicazioni più che positive. Si legge sul Corriere dello Sport: