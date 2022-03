In Spagna – Real Madrid, si cercano acquirenti per Ceballos: c’è anche l’Inter

Il centrocampista spagnolo non sta trovando spazio, e in estate cambierà aria: può partire per 15-20 milioni

Fabio Alampi

Il Real Madrid, in vista della prossima stagione, punta a ringiovanire sensibilmente una rosa composta da numerosi over 30: per farlo sarà necessario piazzare sul mercato qualche esubero. Tra gli elementi che non sono riusciti a trovare spazio e che non rientrano nei piani di Ancelotti c'è Dani Ceballos: il centrocampista spagnolo, rientrato a Madrid dopo un prestito biennale all'Arsenal, fin qui ha disputato solamente 7 spezzoni di gara fra tutte le competizioni, per un totale di meno di 90 minuti. Decisamente troppo poco, inevitabile separarsi a fine stagione.

Secondo fichejes.net, il Real Madrid punta a incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro dalla cessione del talentuoso classe '96. Sul giocatore ci sarebbero 3 club: Betis, Roma e Inter. I nerazzurri sono stati gli ultimi ad entrare in corsa, ma il loro interesse, seppur recente, è forte, e si ipotizza anche una possibile offerta dei milanesi, che vedono in lui un grande potenziale.