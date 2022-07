Ceccarini: “Inter, confermato domani incontro per Bremer: si vuole chiudere”

Così il giornalista: "Confermato per domani sera l’incontro con il Torino per Bremer. I nerazzurri decisi a chiudere l’operazione"

L'Inter vuole chiudere il prima possibile per Gleison Bremer ed è intenzionata a farlo già nella giornata di domani. E' quanto spiega il giornalista di mercato Niccolò Ceccarini, che su Twitter ha dato un aggiornamento sulla trattativa per il centrale brasiliano: "Inter, confermato per domani sera l’incontro con il Torino per Bremer. I nerazzurri decisi a chiudere l’operazione".