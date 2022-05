Ceferin: “CL, le italiane sfortunate quest’anno. Specie l’Inter, squadra davvero buona”

Il numero uno dell'UEFA ha parlato della possibilità che le italiane tornino protagoniste in Champions e si è riferito ai nerazzurri

«Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League. Forse quest'anno sono state un po' sfortunate, specialmente l'Interche ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è forte. Abbiamo visto la Roma, adesso concentrata sulla finale di Conference. Quindi è assolutamente possibile che una squadra italiana sia protagonista anche in Champions».Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Skysport e tra le tante dichiarazioni c'è anche questa sui club italiani e la possibilità che possano riuscire ad essere protagoniste anche in CL.