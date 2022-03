Mercato Inter, a centrocampo i maggiori ritocchi. Un posto è già riservato

Non sarà rivoluzione in estate per l'Inter, ma ci sarà un buon rinnovamento. A centrocampo potrebbero esserci diversi cambiamenti

Andrea Della Sala

Non sarà rivoluzione in estate per l'Inter, ma ci sarà un buon rinnovamento per la squadra di Inzaghi. A centrocampo potrebbero esserci diversi cambiamenti, soprattutto per quando riguarda le seconde linee.

"Questo è il reparto in cui cambieranno più volti, perché nessuno dei rincalzi si è finora dimostrato all’altezza del trio Calhanoglu-Brozovic-Barella. Nessuno degli elementi attualmente a disposizione di Inzaghi è in grado di rimpiazzare il croato, autentico fulcro del gioco. Ma non è andata molto meglio nemmeno quando si è trattato di sostituire il turco o l’italiano. Tra Vecino, Gagliardini e Vidal, solo quest’ultimo ha garantito un rendimento soddisfacente seppur a tratti, soprattutto a cavallo tra autunno e inverno. L’impiego dei tre dopo il giro di boa stagionale parla chiaro: 16 apparizioni appena per Gaglia, con una media di 37’ a partita, mentre l’uruguaiano ha visto il campo 20 volte ma con una media di soli 24’ a gara. Il cileno è stato chiamato in causa più volte, ben 29, ma per una media di 33’ scarsi", analizza Gazzetta.it.

"Ecco perché per Vecino il destino appare segnato, complice anche un contratto in scadenza a giugno. Per l’italiano, il cui vincolo scade invece nel 2023, ci si attende offerte così come per Vidal (per il quale, contratto alla mano, resta in piedi anche l’ipotesi di risoluzione anticipata in cambio di 4 milioni). Ci sarà anche da valutare la posizione di Sensi, che rientrerà alla base a fine stagione. In ogni caso, a centrocampo si libereranno due o tre posti, uno dei quali è già riservato idealmente a Frattesi. L’interesse per lo spezino Giulio Maggiore si è invece raffreddato, ma la candidatura resta in piedi. Occhio poi al mercato estero, a cui si guarda per reperire un profilo già esperto a cui affidare il ruolo di primo rincalzo in alternativa al talento del Sassuolo. In Serie B, infine, piace il leccese Morten Hjulmand", aggiunge il portale del quotidiano.