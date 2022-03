Inter-Salernitana: per Brozovic spia rossa e fasciatura sulla gamba. Ma ci sarà

Il centrocampista croato è stanco ma Inzaghi non può rinunciare a lui in una gara che diventa cruciale per trovare respiro e serenità

Eva A. Provenzano

Quando è stanco sbraccia, quasi come a dire posso fare poco adesso. Ma Brozovic non ha un'alternativa credibile in mezzo al campo. Per questo per lui, neanche con la Salernitana, non è previsto alcun turno di riposo. Innanzitutto perché la partita contro gli uomini della squadra campana diventa essenziale per la ripresa dell'Inter. Dopo aver fatto registrare un calo fisico, è calata anche la prestazione dei nerazzurri nelle ultime partite ed è arrivata la crisi nera del gol. Ci sarà sicuramente qualche cambio in formazione, vista la prossima gara, quella contro il Liverpool in CL (0-2 all'andata, per ribaltarla al ritorno serve un'impresa).

Ma non là in mezzo, non nel ruolo di Brozovic. Il calciatore croato giocherà questa sera e anche contro i Reds. "Marcelo Brozovic è quello che ha giocato più di tutti (out solo contro Empoli in Coppa e Sassuolo in A, sempre per squalifica). Ieri si è allenato con una vistosa fasciatura alla gamba, ricordo di una botta presa contro il Milan, dove Brozo ha faticato a prendere per mano la squadra ed è tornato ad allargare le braccia – sconsolato – come non accadeva da tempo. È il campanello di allarme, “l’alert” al sistema: c’è qualcosa che non va. Ma Inzaghi non rinuncerà al croato: ci sarà lui al centro del villaggio, capopopolo nell’arrembaggio", si legge su La Gazzetta dello Sport a proposito del centrocampista nerazzurro.

