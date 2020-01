Cesari: “Avrei annullato i gol di Lautaro e Nainggolan, non c’è rigore su Young. L’espulsione…”

Intervenuto a Tiki Taka, l’ex arbitro Graziano Cesari ha parlato così dell’arbitraggio di Manganiello in Inter-Cagliari:

“Manganiello ha avuto una partita difficilissima, contestato sia dall’Inter che dal Cagliari”.

GOL LAUTARO – “Il Cagliari protesta, Nainggolan è chiaro nella sua protesta. C’è un’immagine chiarissima che abbiamo trovato oggi, Lautaro spinge il difensore del Cagliari. Io avrei annullato la rete, la spinta fa perdere il tempo al difensore”.

RIGORE YOUNG – “La gestualità dell’arbitro è palese, Young va avanti con il pallone però il suo piede destro striscia sul terreno di gioco. Per me non è calcio di rigore”.

BRACCIO DE VRIJ – “Assolutamente non punibile, nessun dubbio”.

GOL DI NAINGGOLAN – “Il VAR sarebbe potuto intervenire, secondo me quello di Joao Pedro è gioco pericoloso ed è fallo”.

ESPULSIONE LAUTARO – “La protesta di Lautaro è veramente eccessiva, assume un atteggiamento minaccioso e ingiurioso. Sappiamo cosa comporta, sicuramente un cartellino rosso e sicuramente due giornate. Non so cosa sia successo dopo all’uscita, vedremo cosa è stato scritto nel referto”.

ARBITRAGGIO – “Difficile, molto difficile. Non mi è piaciuta una cosa: i minuti di recupero erano 4′, quello che è successo dopo Lautaro non è stato recuperato. Il Cagliari aveva un calcio d’angolo, non gliel’ha fatto battere”.