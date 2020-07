Inter, ecco le cessioni previste fino al 2023. Con Icardi il 2020 è già ampiamente ok

Il business plan dell’Inter, analizzato dall’agenzia di rating Fitch, svela i piani della società anche per quanto riguarda il player trading, ovvero il mercato con trasferimento dei calciatori.

“Il caso base di Fitch si allinea al business plan del management nerazzurro per quanto riguarda costi e ricavi”, si legge nella nota diffusa da Calcio e Finanza, “applicando una crescita per l’inflazione dell’1,5% dal 2023 per ricavi e costi, assumendo inoltre un rapporto stipendi-fatturato pari al 58%”.

Per quanto riguarda il player trading, Fitch segue le indicazioni del business plan dell’Inter, in cui le assunzioni riguardano “ricavi netti da player trading pari a 30 milioni di euro annui” fino al 2023.

Secondo questi dati, il rapporto indebitamento netto/EBITDA secondo Fitch tra il 2022 e il 2025 sarà pari a 3.2.