Champions, De Siervo: “Posti per coefficienti? Alle inglesi. Così si premia la Superlega”

Il nuovo modello di Champions League non convince assolutamente l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo

Il nuovo modello di Champions League non convince l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ne ha parlato a Radio anch'io sport su Rai Radio1: "Siamo critici, questo format fu approvato il giorno dell'annuncio della Superlega, quindi era una reazione a quel modello. Ma così vengono aggiunte 100 partite in più, e si fa solo per raccogliere più risorse economiche. Sono stime della Uefa: il fatturato Uefa dovrebbe crescere di un miliardo e 800 milioni, ma nella redistribuzione la Serie A perderebbe oltre 200 milioni l'anno, è inaccettabile. Cerchiamo di fare in modo che le partite del girone iniziale siano solo 8 e non dieci, comunque due più delle 6 attuali".

Inoltre, per De Siervo non va bene il meccanismo dei coefficienti, per l'ammissione alla Champions: "Su due delle nuove promosse non ci sono problemi - spiega - saranno una squadra francese una olandese. Ma per gli altri posti viene introdotto il concetto di coefficiente (le 2 non qualificate tramite i campionati con il ranking Uefa più alto ndr) e noi abbiamo fatto delle stime: per il 60% delle volte sarà una squadra inglese, il 30% una spagnola. L'Italia avrebbe solo una squadra in più nei prossimi 10 anni. Questo creerebbe una sperequazione di fondi tra le leghe, premiando oltretutto le squadre che sono la base della Superlega"