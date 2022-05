Champions, la Uefa esclude lo Zenit e l’Inter incassa 1 mln in più

L’interesse riguarda i premi UEFA e in particolare la fetta di ricavi che viene divisa tra le società sulla base del ranking storico

La Uefa ha deciso di escludere lo Zenit dalla prossima Champions League e tutte le formazioni russe dalle varie competizioni. Questo porterà ad una modifica nella suddivisione dei premi relativi alla Champions. Con un vantaggio per Inter e Milan.

Lo Zenit occupa una posizione più alta rispetto a Inter e Milan nel ranking storico – 24° posto, contro il 26° e 27° delle milanesi –, motivo per cui in caso di qualificazione avrebbe incassato più soldi in questo senso. La sua esclusione farà scivolare nerazzurri e rossoneri verso l’alto, con un impatto sui premi totali dalla UEFA.