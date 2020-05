Ma che significa Serie A conclusa con l’algoritmo? Ecco come cambierebbe la classifica

“In caso di stop definitivo al campionato, ricorreremo ad un algoritmo che terrà conto di diversi fattori legati ai risultati sul campo con elementi oggettivi per la definizione della classifica”. L’annuncio di ieri del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha ovviamente suscitato grande interesse in tutti gli appassionati di calcio.

Ma che significa nello specifico “classifica determinata da un algoritmo”? A questa domanda, ha provato a rispondere il Corriere dello Sport.

“L’ulteriore alternativa, ovvero il piano C, è la cristallizzazione della classifica. Il presidente federale ha parlato di un algoritmo, che tenga conto di una serie di fattori, come le gare disputate, il numero di quelle in casa e di quelle in trasferta, nonché i risultati degli scontri diretti. Ne dovrebbe uscire un coefficiente che proietti la classifica alla 38ª giornata. Già, ma anche la Serie A vuole presentarsi in consiglio con il suo piano C. Significa che andrà fatta una sintesi. E non è detto che si riveli un percorso così agevole”.