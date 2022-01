CdS – Chelsea, ieri confronto Lukaku-Tuchel: questa la posizione del club

I Blues provano a mettersi alle spalle il terremoto scatenato dalle parole del belga a Sky Sport

Nuovo capitolo della vicenda Lukaku-Chelsea. L'ultimo? Chissà. Intanto emerge chiara la posizione del club dopo il summit di ieri tra il calciatore e Thomas Tuchel. Spiega il Corriere dello Sport: "Romelu Lukaku si è allenato regolarmente al complesso sportivo del Chelsea a Cobham ieri, intrattenendosi privatamente anche con Thomas Tuchel, tecnico dei Blues, e alcuni rappresentanti del club. Oggi, nella conferenza stampa alla viglia della semifinale di Coppa di Lega tra Chelsea e Tottenham dovremmo saperne di più. L'impressione però è che il club non voglia protrarre la vicenda più a lungo del necessario. Lukaku ha rilasciato un'intervista non-autorizzata, il club non ha gradito (soprattutto la tempistica), Tuchel ha preferito escluderlo domenica contro il Liverpool e affrontare l'argomento dopo la gara. E così è stato. Questa l’intenzione del club, in base a ciò raccolto ieri. Niente frattura, niente scontro, men che mai cessioni - definitive o in prestito - a gennaio. Si riparte assieme".