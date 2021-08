Sky Sports UK – Il Chelsea alza l’offerta per Lukaku: a questa cifra si può chiudere

La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku prosegue ma non si è giunti ancora ad un accordo ufficiale

La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku prosegue ma non si è giunti ancora ad un accordo ufficiale. In attesa di capire chi potranno essere i nomi per l'attacco nerazzurro, dall'Inghilterra arrivano novità sui termini economici dell'accordo. Stando a quanto riportato da Kaveh Solhekol di Sky Sports UK, il Chelsea è disposto ad arrivare a 110 mln senza contropartite mentre l'Inter ne chiede 120. A questo punto, secondo il giornalista, l'accordo può essere trovato a 115 mln di euro senza contropartite, anche se non è da escludere che possano essere valutate altre modalità per concludere l'affare.