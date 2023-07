Standard – Chelsea, l’offerta dell’Inter non basta: per Lukaku proposte più ricche

Prosegue la trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku, tornato a Londra per fine prestito ma quanto mai deciso a indossare nuovamente la maglia nerazzurra. Una vera e propria partita a scacchi, fatta di mosse e contromosse. Da viale della Liberazione è partita una proposta da circa 30 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo, ma i Blues la considerano un'offerta non sufficiente.