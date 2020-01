Chelsea, salasso Conte: il bilancio ufficializza le cifre, ben 31 mln per il suo esonero

L’esonero di Antonio Conte è costato carissimo al Chelsea di Abramovich.

Come dimostra l’ultimo bilancio dei blues, il club inglese ha dovuto pagare la bellezza di 26,6 milioni di sterline (pari a 31,2 milioni di euro) per saldare il tecnico, il suo staff e per le spese legali.

Un autentico salasso per il Chelsea, che dal 2004 ha speso la bellezza di 90 milioni di sterline per pagare allenatori esonerati.

L’avventura di Conte a Stamford Bridge si era conclusa in tribunale, con il club inglese costretto a versare al tecnico 10 milioni di sterline (pari a 11,3 milioni di euro) come risarcimento per l’esonero.

Nell’estate del 2017, infatti, le parti avevano adeguato il contratto inserendo fortissime penali appunto in caso di esonero o di dimissioni. Un rapporto, quello tra Conte e il Chelsea, che rischia di complicare anche i piani dell’Inter. I nerazzurri, infatti, sono interessati a diversi giocatori dei blues.