L’imprenditore Marc Lasry accostato all’Inter? Ecco le radici del suo successo

Calcio e Finanza propone un ritratto di Marc Lasry andando alle basi del suo successo. "Prima di costituire Amroc Investments LLC come entità indipendente, Lasry gestiva il capitale per Amroc Investments L.P., un fondo di investimento affiliato al gruppo Robert M. Bass".

In precedenza, Lasry è stato co-direttore del dipartimento “fallimenti e riorganizzazione aziendale” presso Cowen & Company. Prima di Cowen, è stato Direttore del Dipartimento del debito privato presso la Smith Vasiliou Management Company , l’azienda in cui entrò per la prima volta nei mercati del debito cosiddetto “distressed”", si legge.

Nell'ambito dello sport, Lasry - come detto - ha già una certa esperienza. "Rilevò la franchigia dall’ex senatore Herb Kohl per un prezzo di circa 550 milioni di dollari con l'impegno a mantenere la squadra a Milwaukee.

Lasry ed Edens si sono impegnati inoltre all’epoca a investire 100 milioni di dollari per aiutare a costruire una nuova arena. Lo stesso Kohl annunciò che avrebbe donato 100 milioni di dollari per una nuova struttura in sostituzione del BMO Harris Bradley Center, la sede centrale della squadra, aperta nel 1988. Nel 2018, a poco più di due anni dall’inizio dei lavori, prese vita il nuovo Wisconsin Entertainment and Sports Center. Prenderà il nome di Fiserv Forum grazie a un accordo della durata di 25 anni con Fiserv per i naming rights", spiega Calcio e Finanza.