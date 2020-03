Coronavirus, non solo calcio: positiva la madre di Chiambretti. Il presentatore ricoverato ma tampone incerto

Il presentatore tv Piero Chiambretti è ricoverato presso l’ospedale Mauriziano di Torino insieme alla madre Felicita, che è ricoverata nella stessa struttura da domenica ed è risultata positiva al primo tampone. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Diverso il caso del presentatore 63enne (che secondo prime ricostruzioni sembrava essere risultato positivo al test): Chiambretti è entrato nell’ospedale lunedì sera, con sintomi lievi ma che facevano pensare al coronavirus anche in ragione della frequentazione della madre.

Fonti ospedaliere però, spiegano come il tampone effettuato su Chiambretti abbia in realtà dato un esito incerto, quindi al momento l’attore e conduttore non è positivo. L’esame, come da protocollo, sarà ripetuto giovedì. Sulla vicenda la Marangoni spettacolo, che cura l’immagine dell’artista, non ha commentato la vicenda