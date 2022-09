Milan-Inter, è Chiffi l’arbitro del derby. Scelto Di Paolo al Var

Sarà l'arbitro Daniele Chiffi a dirigere il derby in programma sabato 3 settembre a San Siro alle ore 18: la designazione completa

Sarà l'arbitro Daniele Chiffi a dirigere il derby in programma sabato 3 settembre a San Siro alle ore 18. Ecco la designazione completa pubblicata dall'AIA per Milan-Inter, match valido per la 5ª giornata di Serie A.