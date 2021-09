Chiliz domani quoterà il Fan Token dell’Inter: l’annuncio e i dettagli

Il Fan Token dell’Inter si prepara a sbarcare sul Chiliz Exchange. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio

Il Fan Token dell’Inter sbarcherà su Chiliz Exchange. “Siamo felici di annunciare che domani quoteremo il Fan Token Inter $INTER sul Chiliz Exchange”, ha annunciato il profilo Twitter della criptovaluta legata a Socios.com. L’appuntamento - riporta Calcio e Finanza - è fissato per la giornata di domani, martedì 14 settembre 2021, alle ore 12.

Ricordiamo che venerdì scorso - prima della 3a giornata di Serie A contro la Sampdoria - su Socios.com erano stati messi in vendita 1 milione di Token del club nerazzurro, a un prezzo di 2 euro, esauriti in pochissimi minuti. Il lancio del Fan Token dell’Inter rientrava nella partnership siglata dal club nerazzurro con Socios.com per la sponsorizzazione della maglia da gioco.