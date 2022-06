Chivu: “Stankovic un fratello. Mourinho? Vi svelo un aneddoto. Da allenatore…”

Il tecnico della Primavera nerazzurra, fresco vincitore dello scudetto, ripercorre la sua carriera tra passato e presente

Fabio Alampi

La storia di Cristian Chivu contiene una serie infinita di sfumature, momenti difficili e conquiste incredibili, compagni straordinari, duro lavoro, esultanze emozionanti, lotte sul campo...il tutto accompagnato da una costante: tantissima determinazione. Protagonista della seconda puntata del format di Inter TV “Careers” dedicato alle leggende nerazzurre, in onda su DAZN, Chivu si è raccontato attraverso una serie di foto che hanno ripercorso i momenti più significativi della sua carriera per arrivare fino ad oggi: "Il gol contro l’Atalanta, è stato un momento speciale, il mio primo gol con la maglia nerazzurra. L’ho aspettato tanto, lo volevo ed è arrivato poco dopo il mio infortunio alla testa, è stato un momento bello, l’abbraccio dei compagni e l’affetto dello stadio mi ha commosso. Vedere i ragazzi che venivano ad abbracciarmi e baciarmi la cicatrice, a dirmi quanto mi meritavo quel gol è stato davvero emozionante. Cosa è stata quella cicatrice? Un brutto infortunio che per fortuna ho superato in pochi mesi, niente di più o di meno. Ho sempre imparato nella vita a prendere le cose così come vengono ma anche a sapermi rialzare, alla fine quello che conta è voltare pagina e fare il tuo meglio per riprendere quello che avevi lasciato prima di un infortunio. Poi ho avuto la fortuna di essere in una società che mi ha dato tanto, a partire dal Presidente, a tutti quelli che ci lavorano che mi hanno trasmesso qualcosa. Ho avuto la fortuna di lavorare con un allenatore che ha creduto in me fin dall’inizio, che mi ha dato fiducia, che ha creduto alla mia parola quando doveva fare la lista Uefa a fine gennaio 2010, a due settimane dal mio secondo intervento: l’avevo chiesto io e avevo detto che in due mesi sarei stato in campo. Poi ho avuto compagni che mi sono stati molto vicino e mi hanno dato tanto. Sono cose che rimangono dentro, ho tutto nel cuore e nella testa...ma il caschetto non so che fine abbia fatto".

"Stankovic? Deki è mio fratello maggiore. Abbiamo un’amicizia importante che dura anche oggi, ci siamo conosciuti da avversari però ci siamo sempre rispettati in campo, poi quando i nostri destini si sono uniti all’Inter è nata una bella amicizia. Ci sosteniamo e le nostre famiglie sono molto legate ma in generale eravamo un gruppo molto unito".

"Questa è maglia celebrativa di quelli che hanno smesso di giocare, significa far capire che facciamo parte di un concetto, di un gruppo. Io non penso troppo a quello che ho fatto da calciatore, è tutto nella memoria, ho ricordi bellissimi ma non guardo mai troppo indietro, sono sempre concentrato sul presente e sul futuro prossimo, non troppo lontano. Rimpianti? Le cose che ho fatto nella mia carriera le ho fatte rispettando me stesso, le maglie che ho indossato, le società che hanno creduto in me e mi hanno permesso di scrivere pezzi di storia. Mi sento un uomo fortunato ma non guardo mai troppo indietro anche perché ora faccio un mestiere che è talmente diverso da quello che ho fatto che non mi permette di guardare troppo a quello che facevo. Mi preoccupo di quello che ho, di quello che sto facendo e che voglio fare per farlo al meglio trasmettendo ai ragazzi qualcosa che si porteranno dietro per tutta la vita".

"Mourinho? Abbiamo passato del tempo insieme e nonostante le nostre strade si siano separate abbiamo sempre mantenuto un contatto. Quando condividi momenti belli con delle persone poi fanno parte della tua vita, raggiungere quegli obiettivi e scrivere la storia sono cose che rimangono per sempre. Mi aveva raccontato quello che sarebbe successo nel mese di maggio, avrei fatto la finale di Coppa da titolare, per poi arrivare a Siena partendo dalla panchina perché poi mi voleva titolare nella finale di Champions, i patti erano questi. Prima della partita mi aveva detto: “Prenderai giallo su Robben, poi nel secondo tempo ti metterò a fare il mediano, metterò Zanetti su Robben visto che sarai ammonito, poi finirai la partita con i crampi e ti cambierò”. Sembrava la trama di un film scritto che poi ha vinto l’Oscar".

"Da allenatore sono uno molto passionale, sono preoccupato della crescita dei miei ragazzi, della squadra. A volte vorrei essere più concreto nel trasmettere le mie idee però poi mi accorgo che non è semplice, però sto migliorando, i ragazzi mi migliorano e mi danno tante soddisfazioni, per questo li ringrazio ma so che posso e devo migliorare ancora".