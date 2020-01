Chong, l’agente: “Non se la sente più, lascerà lo United. Il suo prossimo club deve…”

Erkan Alkan, agente di Tahith Chong, ha parlato a Voetbal International del futuro del giocatore del Manchester United. L’attaccante è in scadenza con i Red Devils e l’Inter ha incontrato già due volte uno dei suoi agenti per formulare un’offerta: “Solskjaer ha opinioni diverse su Tahith rispetto alla proprietà. Un allenatore pensa a se stesso, io penso al mio giocatore. È arrivato a un punto in cui sente di non poter proseguire, quindi è il momento di guardare altrove. Il suo prossimo club? Deve avere un buon progetto che permetta a Tahith di crescere ulteriormente in un buon ambiente“.