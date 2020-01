Chong, l’Inter lavora al colpo a zero. Super concorrenza e richieste molto elevate

Dopo aver accolto Victor Moses, l’Inter prosegue la campagna acquisti e concentra le sue forze sull’arrivo di Eriksen. Ma non solo. In sede nerazzurra, infatti, si ragiona anche in ottica futura e ci sono già le prime trattative in vista della prossima stagione.

“Ieri pomeriggio i dirigenti nerazzurri hanno nuovamente ricevuto in sede gli agenti di Tahith Chong, gioiellino olandese di 20 anni in scadenza di contratto con il Manchester United. L’Inter lavora per un colpo a costo zero, il giocatore interessa parecchio anche se la concorrenza è numerosissima e le richieste sono molto elevate, sia in termini di ingaggio sia di commissioni. L’Inter vuole giocarsi la partita. In fondo, proprio come sta facendo con Eriksen. E guarda caso, ancora una volta con un giocatore proveniente dalla Premier League, terra di occasioni, per dirla alla Marotta“, rivela La Gazzetta dello Sport.